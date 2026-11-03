Кризис на Ближнем Востоке в ближайшие сутки может вступить в стадию резкого обострения: 3 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс, после которых, как ждут многие, Дональд Трамп отдаст приказ атаковать Иран.

Накануне даже появилась информация, будто американский президент санкционировал применение ядерного оружия - об этом заявил журналист Такер Карлсон.

В свою очередь, персы угрожают атаками европейским базам США, а также их объектам в Турции и Египте.

Есть, впрочем, и обнадеживающие приметы. В последние часы на 5-7 % снизилась цена на основные сорта нефти: так рынок отреагировал на слухи, будто Иран и Соединенные Штаты близки к заключению некоего соглашения, которое позволит сдвинуть мирные переговоры с мертвой точки.

Действительно, на днях госсекретарь Рубио направил в Тегеран некое послание, которое иранское руководство с пристальным вниманием изучило. В свою очередь, персы заявляли, что они готовы вернуться к соблюдению июньского меморандума и открыть Ормузский пролив: от американцев требуется лишь снять введенные в последнее время санкции и прекратить стягивать войска на Ближний Восток.

Ближайшие сутки обещают стать в истории ближневосточного конфликта решающими.