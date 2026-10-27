3 ноября выборы в Конгресс США могут обернуться управляемым хаосом в Вашингтоне

Краткий пересказ от ИИ

Борьба Демократической и Республиканской партий обостряется. Более 30 членов американского Конгресса и представители региональных избирательных комиссий получили за последние дни письма с белым порошком.

Кто выйдет победителем из схватки за Капитолий и что ждет улицы американских городов, если день голосования закончится не подсчетом голосов, а вспышкой управляемого хаоса? Детали - в "Таблице Менделеевой". Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

Выборы в Конгресс США назначены на 3 ноября. Но для некоторых обитателей Капитолийского холма этот день, как пророчили классики, неминуемо станет днем прощанья. Гореть будут не костры рябин, а карьеры, партийные бюджеты и президентские амбиции. Америка подходит к точке бифуркации.

На кону выставлены все 435 мест Палаты представителей, а также 35 сенаторов: 33 - на очередных выборах на места класса II. Плюс два кресла в Сенате, оставленные вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Огайо и госсекретарем Марко Рубио во Флориде. Их преемники зайдут в зал, чтобы досидеть чужие сроки до января 2029 года.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"И, как бы мне ни было неприятно это говорить, я считаю, что это самая важная предвыборная гонка во всех Соединенных Штатах Америки. А все потому, что по ту сторону баррикад находится один из самых безумных, самых ультралевых и самых радикальных кандидатов, когда-либо претендовавших на высокий государственный пост в истории США".

Почему промежуточные выборы имеют огромное значение? Потому что такова конституционная удавка отцов-основателей. Президент командует армией и кабинетом, но кошелек и свод законов лежат в руках Конгресса.

Без одобрения Сената нельзя назначить судью, посла или министра, нельзя ратифицировать ни один договор. А главное, Палата представителей держит палец на спусковом крючке импичмента. И прямо сейчас все электоральные стрелки показывают одно: ночь 3 ноября станет для республиканцев неспокойной.

На вопрос журналистов: "Похоже, вы весьма оптимистично настроены по поводу промежуточных выборов, это так?", президент США Дональд Трамп ответил:

"Я настроен оптимистично, да. Я считаю, что все идет хорошо, а опросы - фальшивые. Послушайте, был один случай: по результатам опроса я проигрывал три пункта, а в итоге победил с отрывом в 20. Тому социологу пришлось уйти в отставку с позором. Так что... я не особо полагаюсь на опросы, хотя определенное значение они имеют. Но многие из них - ангажированы, точно так же, как и сами журналисты. Могу назвать шестерых прямо здесь, перед собой. Вы - ангажированные журналисты".

Если грянет гром, в Белом доме начнется поиск виновных. Первая мишень уже пристреляна - глава Пентагона Пит Хегсет. Демократы не скрывают намерений выбить его из кресла сразу после подсчета бюллетеней. Рычаг давления прост и циничен: военный бюджет. Если не принять его до 11 декабря, военное ведомство уйдет в глухой шатдаун. А вести глобальные кампании, включая полыхающую войну в Иране, без зарплат штабам и поставок снарядов, задача непростая.

Шеррод Браун, кандидат в Сенат США от Демократической партии:

"Знаете, вы здесь по той же причине, что и я: вы понимаете, что эта система несправедлива - она "подстроена". Как сказал судья, богатые становятся еще богаче. Вы видите, что произошло с нашей экономикой, что происходит в нашей стране. Вы, как и я, испытываете тревогу. Думаю, мы все переживаем за своих детей, внуков, племянников, за друзей - в церкви, в школе, на работе - и за то, в каком направлении движется страна. Именно поэтому я решил вернуться в игру".

Вивек Рамасвами, представляющий Республиканскую партию на выборах губернатора Огайо, выразил уверенность в убедительной победе своей команды на голосовании 3 ноября. Он подчеркнул намерение вернуть региону былую славу и поблагодарил избирателей за поддержку.

Но Конгресс боится не только потери мандатов. Он панически боится зимы. Конгрессмены выпустили прямое воззвание к левым НКО с требованием не переносить парижские методы на американский асфальт.

План ультралевых предельно циничен: мобилизовать улицу на избирательные участки, чтобы протащить в Конгресс как можно больше откровенных социалистов и сломать центристский баланс. А на следующий день после выборов, когда объявят результаты, выпустить эту же улицу из берегов.

"Мы проводим в Техасе только зимний сезон. Скоро уезжаем, поэтому решили проголосовать лично до начала выборов. Я не доверяю системе голосования по почте - боюсь, что кто-то может попытаться вмешаться в процесс, поэтому мы пришли проголосовать лично, пока еще здесь", - рассказала избирательница.

Тактика, обкатанная на Елисейских полях, может перекинуться на американские мегаполисы. 3 ноября закроются избирательные участки. Но настоящая битва за выживание американского государства только начнется. Вашингтон входит в темный политический сезон.