Удивительно все-таки устроено человечество. Сначала оно строит натужно путем проб и ошибок, а потом разрушает фактически до основания. Примерно так сегодня выглядит архитектура мировой безопасности, которая превращается в руины под напором войн и конфликтов.

Но начнем не с заявлений, а с цифр. Мировые расходы на оборону растут 13 лет подряд и приближаются к 3 трлн долларов. Это рекордная сумма. За 2025 год страны направили на вооружение 2,5 % мирового ВВП, что стало самым высоким показателем с 2009 года, при этом 80 % от общемировых трат - 2,3 трлн долларов - приходится на 15 стран.

Подсчеты военных расходов провел Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. По прогнозам, если текущие тенденции сохранятся, к 2035 году мировые расходы составят космические 6,6 трлн долларов. Весной 2026 года еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия планирует увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете ЕС в 10 раз, до 131 млрд евро. Он назвал эту сумму абсолютным минимумом и призвал не допускать компромиссов по данным вопросам.

И нет пока света в конце этого тоннеля. В Институте международных финансов отметили, что сегодня в мире разворачиваются более 60 военных конфликтов - в два раза больше, чем в начале 2010-х годов. В Европейском союзе фактический средний уровень оборонных расходов самый высокий за последние 30 лет.

Чего уж тут говорить, безумные военные расходы не гарантируют мира. Обратить вспять эту маниакальную гонку вооружений можно только путем дипломатии, о чем с минской трибуны не раз говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко и гости почти из 50 стран. Чтобы замолчали орудия, нужно договариваться. Иной формулы еще человечество не придумало.

"Здесь нет альтернативы!" - Лукашенко заявил о неделимости евразийской безопасности "Мы - за общую Евразию. И евразийская безопасность - общая и неделимая", - заявил белорусский лидер

3 ноября - в тот же день, когда Лукашенко выступал в Минске, - в США прошли промежуточные выборы. Демократы взяли Палату представителей и вплотную подошли к контролю над Сенатом. Это не просто смена большинства, а смена рамки - администрация, которая шла на выборы с обещаниями быстро закончить войну, теперь должна объяснять избирателю, почему война не закончена.

В Европе наблюдается более глубокая картина. Там усталость накладывается на собственную экономическую яму - закрытые заводы, дорогую энергия, жилищный кризис, протесты от Парижа до Милана. Правительства, которые два года объясняли избирателю, что деньги нужны на войну, теперь объясняют, почему выросла квартплата и не выросла зарплата. Разговор получается неудобным.

Что остается простым людям? Только латать дыры в бюджете и с удивлением смотреть на то, как их деньги уходят в топку войны.

По данным издания Bild, госдолг Германии увеличивается на 6326 евро в секунду. Сейчас он уже превысил 2,8 трлн евро - это новый исторический максимум. При этом опросы Forsa говорят, что 87 % немцев считают правительство ФРГ беспомощным. Почти 9 из 10 немцев сомневаются в способности Берлина справиться с накопившимися проблемами.

Немецкие политики называют "бегством от реальности" нежелание канцлера Германии Фридриха Мерца заниматься экономикой страны. Канцлер прикрывается Россией, чтобы отвлечь внимание от своего провала.

Алис Вайдель, лидер партии "Альтернатива для Германии":

"Одни только прямые гражданские и военные расходы на помощь Украине обходятся Германии более чем в 100 млрд евро. К этому добавляются десятки миллиардов евро - доля Германии в помощи ЕС, риски по гарантиям крупных кредитов ЕС, выплаты гражданского пособия украинцам, проживающим в Германии, а также другие социальные выплаты (полное бесплатное медицинское и пенсионное страхования). А для собственных граждан остаются только повышенные налоги и сборы, дополнительные нагрузки, сокращения в социальной сфере и отмененные льготы".

За последние 6 лет экономика Германии недополучила 420 млрд евро инвестиций. К такому выводу пришли эксперты Института немецкой экономики. Среди основных причин названы геополитические кризисы. Помимо этого, с 2019 года немецкая промышленность понесла шокирующие потери и лишилась 500 тыс. рабочих мест.

Еще один столп Евросоюза, не могущий обуздать собственных граждан, которые все громче кричат "С нас хватит!" и "Это не наша война!", - Франция.

Дом, съеденный термитами - так кандидат в президенты Франции Наташа Полони охарактеризовала свою страну. "Происходит одновременно крах структур государства, основ нации. Проявляются и кризисы, накопившиеся за десятилетия. Мы наблюдаем что-то похожее на дом, съеденный термитами. Он стоит, пока все не упадет и не разрушится. Именно против этого нужно бороться, нужно быстро дать ответы", - считает она.

Французская пресса о текущем положении дел отзывается еще жестче.

Европу может ждать зима бунтов, пишет Politico. Массовые протесты уже прошли во Франции, Испании, Греции, Албании, Италии, Бельгии, Германии и Ирландии.

Чего стоили миру самые крупные конфликты, кто и как на них зарабатывал. Безумная милитаризация: как сложить паззл безопасности сегодня. Об этом и не только рассказали в новом выпуске проекта "Понятная политика".