Что общего между белорусским калием и тихоокеанским течением? И то, и другое способно опустошить холодильник. Пока еврочиновники в Брюсселе с умным видом сохраняют санкции против Беларуськалия, делая удобрения для своих же фермеров дороже, американцы сняли свои ограничения, потому что фермеры в Айове тоже хотят есть, а не только голосовать.

Но это только цветочки. Ягодки (или, точнее, засохшие колосья) принесет "супер-Эль-Ниньо" - климатический феномен, который синоптики уже сравнивают с монстром Годзиллой из японских фильмов ужасов.

Факт По оценкам аналитиков, он ударит по урожаям риса, пшеницы, сахара и кофе так, что цены на эти продукты могут подскочить на 50-100 %. И этот удар будет эхом отдаваться до 2028 года.

"Эль-Ниньо" - климатический феномен: удобрения становятся оружием

В 1876 году "Эль-Ниньо" убил миллионы людей в Индии, Китае и Африке. В 2026-м "супер-Эль-Ниньо" - это не просто теплая водичка в Тихом океане, а климатический апокалипсис для фермеров, которые не смогут от него обезопаситься.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США дает 63 % вероятности, что этот "Эль-Ниньо" станет одним из сильнейших в истории. Продовольственный кризис 2026 года - это не только про дожди и засухи, а про то, как европейские бюрократы, сидя в уютных кабинетах, играют в стратегию, а могут получить голодные игры.

Россия и Беларусь вместе исторически поставляли около 40 % мирового экспорта калийных удобрений. Беларуськалий - это фактически 20 % мирового рынка калия, который кормит планету.

В июне 2022 года ЕС ввел санкции, и экспорт белорусского калия обвалился. А кого этим наказали? Фермеров по всему миру, потому что удобрения подорожали, а вслед за ними подорожала еда.

ЕС борется за права человека, поднимая цены на хлеб для этих самых людей. 19 марта 2026 года США сняли санкции с Беларуськалия, потому что Вашингтону нужны голоса фермеров и сытые граждане.

Потом добавились и проблемы логистики: закрытие Ормузского пролива взвинтило цены на энергоносители и транспорт. Удобрения стали еще дороже. И тут приходит природа со своим десертом "супер-Эль-Ниньо". Атмосфера получает пинок, и погода сходит с ума: одни регионы накроют засухи, а другие - наводнения.

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва):

"Транснациональным компаниям это точно выгодно, так как у них появляется возможность быть посредниками и наживаться на этих обходных путях, которые они сами создают. Это же не секрет, что при санкциях России американские компании начали закупать российские энергоресурсы и перепродавать в Европу как американские. Или взять, к примеру, вообще фантастический проект, когда американцы заявляют: мы будем контролировать газовый трубопровод из России через Балтийское море в Германию, и вы, немцы, будете покупать наш американский газ".

Двойной удар: санкции + климат = продовольственный шторм

Про рис в Индии, где уже сейчас сбоят муссоны, как и про пальмовое масло в Юго-Восточной Азии, про кофе и какао, которые и так дорожали, а теперь полезут в цене как бешеные, уже давно говорят.

Даже сахар - этот сладкий яд - станет несладким для кошелька. Экономисты из Goldman Sachs говорят: рост мировых цен на продовольственные товары составит 15,8 %. UniCredit более пессимистичен: по основным товарам 10-50 %, по уязвимым культурам - более 50-100 %. В еврозоне продукты могут подорожать еще сверх текущей инфляции.

Но самое страшное не в процентах. Самое страшное - в том, что эффект будет не мгновенным. Из-за разницы в циклах посадки, роста и сбора разных культур последствия этого удара растянутся аж до 2028 года. То есть мы будем расхлебывать этот катаклизм еще два года.

Кто пострадает больше всех? Беднейшие страны, конечно, - те, у кого нет запасов, те, кто зависит от импорта продовольствия, те, кто и так еле сводит концы с концами. Для них рост цен на 15 % - это не просто цифры, а голод.

Санкции против калия, война в Иране и "Годзилла" в Тихом океане - три всадника продовольственного апокалипсиса, а четвертый - это человеческая глупость. Готовьте кошельки или готовьтесь голодать - так могут начинать свои речи политики в некоторых странах.

В чем главная горькая ирония? Люди тратят триллионы на оружие, чтобы защитить себя от других людей, но когда приходит "Эль-Ниньо", нельзя ввести санкции против Тихого океана.

Возможно, предстоящий кризис заставит Запад наконец-то понять: продовольственная безопасность - это не про политические амбиции, а про то, что у каждого человека на планете должна быть еда.

История не терпит сослагательного наклонения, но если бы в 1876 году люди знали, что "Эль-Ниньо" может убить миллионы, может быть, они подготовились бы лучше? На дворе 2026-й и мир стоит на пороге того же самого, только в более дорогом исполнении. В общем, держитесь за свои тарелки, товарищи.