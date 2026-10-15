30 человек погибли при обрушении крыши в пакистанской школе

Трагедия произошла в Пакистане. В школе обрушилась крыша. В результате погибли, по последним данным, 30 человек, почти все из них дети. Еще более 30 пострадали. Многие находятся в больнице в критическом состоянии.

На месте трагедии развернута поисково-спасательная операция. Экстренные службы разбирают завалы. Под ними еще могут оставаться люди.

Точные причины происшествия устанавливаются, однако есть версии, что ЧП связано с нарушением строительных норм.