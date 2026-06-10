Европейским фермерам грозит разорение. Недавно подписанное соглашение с южноамериканским торговым союзом МЕРКОСУР открывает дорогу на рынок ЕС дешевому продовольствию. В связи с этим 30 крупнейших крестьянских союзов Польши направили письмо Урсуле фон дер Ляйен. В нем они требуют отказа от урезания аграрных субсидий в новом семилетнем бюджете ЕС.

Протесты ширятся по всему ЕС: недовольны бельгийцы, французы, испанцы, венгры, румыны. А польские фермеры недовольны еще и тем, что защиту им обещали лично Туск и Навроцкий. Цена этим гарантиям, как оказалось, ломаный грош. Это уже сказалось на рейтингах политиков: более 50 % поляков деятельность Туска оценивают негативно.