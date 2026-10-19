30 лет назад в минском Дворце спорта произошло то, что с высоты сегодняшнего дня выглядит точкой сборки современной Беларуси. 4740 делегатов - людей от станка, от сохи, от учительской доски и от университетской кафедры - собрались, чтобы решить, как государству выходить из экономического коллапса и политического тупика. Молодой президент Александр Лукашенко обозначил цели и пути их достижения. 30 лет назад это была своего рода спасательная операция страны, сегодня ВНС - отлаженный механизм, имеющий конституционный статус, который, впрочем, не закостенел в развитии, а меняется с течением времени, если того требуют обстоятельства.

Белорусский путь прямого народовластия

Первое собрание прошло в условиях, которые сегодня молодежь воспринимает как страшную сказку: инфляция трехзначная, экономика лежит на боку, две ветви власти готовы перегрызть друг другу горло. В 1996 году для отбора делегатов ВНС по всей стране прошли тысячи собраний, в которых приняли участие около 2,5 млн человек. Это сильно контрастировало с Верховным Советом в 1200 депутатов, который только сотрясал воздух в телетрансляциях. Дворец спорта вместил 4740 делегатов ВНС. В зале сидели 554 инженерно-технических работника, 637 заводских рабочих и аграриев, 720 работников соцсферы. То есть не "представители элит", не "политическая прослойка", а срез страны. Смысл был не в том, чтобы создать еще один орган, а в том, чтобы обойти тупик. Доклад Президента назывался "Только народ вправе решать свою судьбу". Не "мы посоветуемся", а "только вы". Приоритеты, которые тогда утвердили, звучали как программа спасения и поддержка идеи референдума по Конституции. Через месяц народ этот референдум провел. А дальше началась история, которую некоторые до сих пор пытаются объяснить "удачей" или "внешними факторами". На самом деле это была простая и жесткая логика: спросили народ - получили мандат - выполнили. И это сработало: именно на первом ВНС была принята первая в истории суверенной Беларуси Программа социально-экономического развития на пятилетку, а заодно дан старт процессу обновления Конституции. Иными словами, ВНС родилось не как надстройка, а как антикризисный штаб, и уже потом, по мере укрепления конструкции, превратилось в то, чем является сегодня.

ВНС укрепляет социальный характер развития Беларуси

Эльшад Мирбашир, доктор политических наук, профессор (Азербайджан):

"Создание конституционной модели Всебелорусского народного собрания следует рассматривать как одно из проявлений стратегического подхода к развитию белорусской государственности. Этот институт призван обеспечивать преемственность государственной политики, определять долгосрочные приоритеты страны и способствовать сохранению социально ориентированного характера белорусского государства. Таким образом, стратегическое видение Александра Лукашенко и развитие Всебелорусского народного собрания взаимосвязаны. Конституционные преобразования направлены на институциональное закрепление стратегических приоритетов государства и создание механизмов их последовательной реализации. Все это способствует развитию, укреплению социального характера Республики Беларусь".

Институт согласия по-белорусски

До 2022 года ВНС жило в ритме пятилеток. Раз в пять лет - сбор, обсуждение, рекомендации. Это была работающая, но все-таки мягкая конструкция: решения носили рекомендательный характер, а сам форум оставался площадкой для сверки часов, а не для жестких постановлений. Перелом наступил после референдума 27 февраля 2022 года: ВНС получило конституционный статус - "высший представительный орган народовластия", а его решения стали обязательными для всех государственных органов и организаций. С одной стороны, ВНС стало юридически жестче, с другой - сохранило свою главную особенность: оно не является парламентом в классическом смысле, оно шире. В его составе - Президент, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, местных Советов и гражданского общества. Восемнадцатилетняя студентка и восьмидесятилетний ветеран сидят в одном зале, где голосуют не лайками, а решениями. Формат, который в белорусских условиях оказался устойчивым. Логика здесь простая: в стране, которая пережила распад СССР, экономический обвал и политический раскол, нужен был орган, который, с одной стороны, стоит над ветвями власти, а с другой - не замыкается на кабинетных процедурах. ВНС стало тем самым местом, где можно не просто поговорить, а зафиксировать стратегию.

Сегодня Всебелорусское народное собрание - уже не спасательный круг, а штурвал

30 лет назад во Дворце спорта собрались почти 5 тысяч человек, чтобы не дать стране рухнуть. Сегодня Всебелорусское народное собрание - уже не спасательный круг, а штурвал. Оно прошло путь от экстренного совета до конституционного гаранта. И в этом вся белорусская логика: механизм, который в 1996 году вытащил страну из тупика, а сегодня страхует от новых. Это не идеальная конструкция - идеальных не бывает, но это работающая конструкция, а работающая конструкция в политике стоит дороже, чем красивая. Если бы ВНС не существовало, его стоило бы выдумать. Настоящая сила государства - не в красивых лозунгах, а в умении заставить власть и народ смотреть в одну точку на горизонте будущего.