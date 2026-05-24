30 % мирового интернета под топором и голод на пороге: конфликт США и Ирана завел мир в тупик

Ситуация вокруг Ирана продолжает оставаться одной из самых острых тем в мировой политике, несмотря на кажущуюся "набившую оскомину" риторику. Действия президента США Дональда Трампа, который то обещает нанести массированный удар по Исламской Республике, то отступает, вызывают множество вопросов. О том, что стоит за этой тактикой и к каким последствиям для глобальной экономики привел конфликт в Персидском заливе, рассказал доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович в "Актуальном интервью".

Как отмечает эксперт, Соединенные Штаты и лично Дональд Трамп сейчас находятся в крайне сложном положении. Та манера поведения, которую демонстрирует американский лидер - нагнетание обстановки с последующим отступлением и новым витком давления - является его типичной тактикой, применяемой, в том числе, и в отношении Ирана. Проблема в том, что этот метод не дает желаемого эффекта.

Подчеркивается, что сам факт вооруженного противостояния с Исламской Республикой подрывает авторитет США, поскольку они не достигли поставленных целей. Официально объявленные убытки от противостояния составляют 85 млрд долларов - огромные деньги, вкупе с ростом цен на топливо внутри самой Америки.

При этом перекрытие Ормузского пролива - важнейшей артерии мировой экономики - стало мощным асимметричным ответом Ирана. Последствия оказались серьезнее, чем просто удорожание нефти и газа. Отмечается, что из-за конфликта был закрыт газовый завод в Катаре, что привело к подрыву производства удобрений. А это, в свою очередь, прямой удар по мировой продовольственной системе и реальная угроза голода для ряда стран.

Факт Особое внимание в разговоре было уделено фактору, который часто остается за кадрами новостей: речь идет о подводных интернет-кабелях. Через Ормузский пролив проходят 17 магистральных линий, что составляет около 30 % мирового интернет-трафика.

В связи с этим позиция Ирана такова: американские корпорации (такие как Microsoft и Google), использующие эти коммуникации, должны платить за проход, подобно танкерам. В противном случае Тегеран грозит физически перерезать кабели, что отбросит регион Персидского залива, а также часть Африки и Азии в цифровое средневековье. Государства Персидского залива, заинтересованные в стабильности, оказываются в тяжелейшей ситуации, поскольку зависят от экспорта и импорта продовольствия, проходящего через этот регион.

То, что происходит в Персидском заливе, называют уникальным случаем для США, так как они сами ощутили экономические последствия. Уточняется, что даже крупнейшие фонды, такие как BlackRock, которые часто называют "властителями мира", потеряли в моменте более 100 млрд долларов, и инвесторы начали выводить средства. Таким образом, удар наносится непосредственно по американской элите.

В этом контексте обратили внимание на неожиданный поворот: Соединенные Штаты, заинтересованные в увеличении экспорта удобрений на свою территорию для обеспечения продовольственной безопасности, проявляют интерес к белорусским калийным удобрениям. Как отмечается, американцы хотят, чтобы белорусский калий шел кратчайшим путем через Литву, и ведутся соответствующие переговоры с литовской стороной.

Анализируя недавний визит Трампа в Китай, эксперты вспоминают фразу председателя Си Цзиньпина, который призвал взаимодействовать как партнеры, а не соперники, чтобы избежать так называемой "ловушки Фукидида" (древнегреческий философ, описавший, как страх Спарты перед восходящими Афинами привел к войне - прим. ред.). Возникает вопрос: способен ли Трамп прислушаться к этому предупреждению, учитывая, что США не справились с Ираном?

Как полагает Вячеслав Данилович, вооруженный конфликт между США и КНР в ближайшей перспективе невозможен. У Штатов попросту нет необходимых ресурсов, а экономики двух стран слишком тесно взаимосвязаны. Хотя Трамп и привез с собой команду из 30 топовых бизнесменов, чтобы произвести впечатление масштабом визита, итог переговоров показывает: возможности диктовать условия Китаю у Америки нет.

Завершающей и, возможно, самой тревожной темой стал вопрос продовольственной безопасности. Нарушение логистики в Ормузском проливе и Персидском заливе уже привело к росту цен на топливо, газ и удобрения. Фермеры в западноевропейских странах бьют тревогу.

В связи с этим вспоминаются неоднократные заявления Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что продовольственная безопасность превыше всего. Как отмечают аналитики, угроза перебоев с поставками еды и даже голода в ряде государств - это не гипотетическое будущее, а вполне реальная перспектива ближайшего десятилетия. Рост цен на продовольствие уже неизбежен.

"Первая задача для любого государства, которое думает о своем будущем, - подчеркнул Вячеслав Данилович, - конечно же, обеспечить продовольственную безопасность. Когда нечего есть, люди ничего другого не хотят, только получить продовольствие. Если власти не способны это обеспечить, то дела таких властей рано или поздно закончится печально".

Чем дольше будет продолжаться конфликт в Персидском заливе, тем более разрушительные последствия для мировой экономики и всего человечества станут неизбежны. Восстановление стабильности в регионе сегодня - это вопрос глобального выживания.