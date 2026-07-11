30 трлн долга и падение роли доллара: Гриц о том, почему США теряют мировое господство

В 1985 году ведущие экономики мира подписали в отеле "Плаза" в Нью-Йорке соглашение о скоординированном ослаблении доллара, чтобы сделать американский экспорт более конкурентоспособным. Это привело к затяжному экономическому спаду в Японии и другим негативным последствиям для стран, чьи валюты укреплялись. О том, что нынешняя торговая политика США развивается по схожему сценарию, а также о перспективах доллара и многополярного мира порассуждал экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью".

Исторические параллели: déjà vu в мировой экономике

В ходе беседы обсуждались последствия соглашений, заключенных в "Плаза" в 1985 году, которые нанесли ощутимый ущерб Японии и другим государствам. Тогда за счет укрепления доллара Соединенные Штаты усиливали свои позиции в отношении западных партнеров. Возникает вопрос: наблюдаются ли сегодня исторические аналогии или подобные сценарии реализуются в текущий момент?

"Фактически к 1980-м годам произошло тектоническое изменение на мировой арене. Если после Второй мировой войны США были однозначным лидером, доминировали в мировой экономике, СССР была ослаблена, Германия разрушена, Япония тоже подверглась контрибуции, то уже к 1980-м эти страны встали на ноги", - пояснил аналитик.

Особую угрозу для американских компаний представляла Япония: импорт вырос, экспорт американских товаров снизился, в том числе в Европейский Союз. Единственным выходом для США стала девальвация национальной валюты. За счет удешевления доллара он становился более конкурентоспособным. Однако добровольно никто не соглашался "выбивать из-под себя табуретку", поэтому США прибегли к демаршам - угрозам повышения пошлин, что напоминает события 2025-2026 годов.

"Где-то за два года корзина валют по отношению к доллару изменилась в два раза, доллар ослаб. Экспортный потенциал США увеличился, отрицательное сальдо, включая госдолг, уменьшилось в разы. То же самое мы наблюдаем сейчас - это делает Трамп", - заявил Георгий Гриц.

Жертвы американской экспансии

Тогда жертвой стала Япония, которая пережила сначала десятилетие потерь, затем тридцатилетие, а сейчас говорят о сорокалетии. Сегодня Япония по паритету покупательной способности на душу населения занимает 22-е место и находится на грани перехода в категорию развивающихся стран.

В настоящее время жертвой американской экспансии выступает Китайская Народная Республика. В отличие от Евросоюза, Китай не поддался на шантаж 2025 года. На 120-130 % торговых пошлин у Китая есть чем ответить - технологическим и сырьевым суверенитетом, а также практически главной ролью на мировой арене.

"Япония стала жертвой. Китай на это не пойдет", - резюмировал аналитик.

В американской администрации остается все меньше времени, чтобы исправить ситуацию. Временной лаг очень небольшой. Эксперт выделил две серьезные проблемы.

Первая - государственный долг. Он растет катастрофически: сегодня превышает 30 трлн долларов, тогда как еще пару десятилетий назад составлял около 10 трлн. Причем проблема не столько в сумме, сколько в темпах роста. Проценты по выплате госдолга составляют порядка 1 трлн долларов в год, что сопоставимо с военным бюджетом США. При этом рост экономики США - около 2 %, а дивиденды выплачиваются под 4 %.

Второй тренд - снижение доли доллара в международных расчетах. Если в конце XX века эта доля составляла 70-75 %, то сегодня - около 60 % и даже меньше. Этот тренд является отрицательным для доллара.

"Конечно, завтра доллар не обанкротится, американская экономика не обанкротится, но тренд очень ясный и понятный. Поэтому Трамп пытается, включая административные, нерыночные методы, исправить ситуацию. Получится или нет - бабка надвое сказала", - констатировал Георгий Гриц.

Тактика и стратегия: двухпартийный консенсус?

В ходе разговора был поднят вопрос о том, является ли экономическое давление на партнеров личной инициативой Трампа или целенаправленной политикой, согласованной в США на двухпартийном уровне. Европейские партнеры, которые сегодня выступают жертвой этого воздействия, дают трезвые оценки: это не просто "сумасшедший политик", а целенаправленная стратегия.

В системе принятия решений существуют два подхода - тактический и стратегический. Тактика может меняться в зависимости от администрации: при Байдене, Обаме или Трампе подходы различались. Но стратегия американского истеблишмента остается неизменной десятилетиями: США не готовы делиться властью, не готовы отказаться от доллара как инструмента продвижения своих интересов.

"Отношение к России и особенно к Китаю как к главному стратегическому врагу сохранится, независимо от того, кто будет у власти в США", - считает эксперт.

Многополярный мир: новые центры силы

Мировое сообщество постепенно готово к ситуации, когда доминирование США и доллара перестает быть безусловным. Появляются новые центры силы - ШОС, БРИКС. Эти объединения имеют долгосрочную стратегию, более обоснованную и подкрепленную ресурсами, чем американская либеральная экономическая система.

Сравнение международных конгломераций - G7, ШОС, БРИКС - показывает, что G7 сегодня является "лузером" с точки зрения ВВП, технологических достижений и лояльности глобального общества.

"С этой точки зрения наша роль в Беларуси - мы, говоря о глобальных процессах, должны понимать свои интересы - стать на сторону тех, кто сегодня является драйвером. Я бы даже сказал не с точки зрения драйверов, а отношения равных к себе, как к партнеру, а не как к колонии", - подчеркнул Георгий Гриц.

Политика, которую сегодня реализуют правительство, глава государства и профильные ведомства - ориентирование на дружественные страны, на равноправное партнерство, - является совершенно правильной с точки зрения будущего геополитики и мирохозяйственных отношений.