300 указов Милея для шоковой терапии - в Аргентине продолжается всеобщая забастовка

В Аргентине продолжается всеобщая забастовка профсоюзов: это первая общенациональная акция. Ее цель - заставить президента Милея изменить свою экономическую политику. В стране остановилось все: отменили рейсы крупнейшие авиакомпании. Не функционирует общественный транспорт. В столице и крупных городах - протесты. Люди требуют восстановить социальные выплаты, которые отменил новый президент. Но Милей отказывается идти на попятную. Более того, он заявил, что уже подготовлено 300 указов, которые должны дать старт шоковой терапии. А для участников протестов Милей подготовил подарок. Полиции предоставлены самые широкие полномочия к пресечению любых акций гражданского неповиновения. Активистов ждут аресты и увольнения, а профсоюзы - закрытие, если они попытаются провести несогласованные протесты. При этом согласовать любую забастовку практически невозможно. Если Милей сдержит обещание, то увольнения и аресты ждут сотни тысяч аргентинцев.