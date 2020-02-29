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30 человек погибли в аварии в Пакистане

Не менее 30 человек погибли на юге Пакистана в провинции Синдх. Там произошло столкновение пассажирского поезда и автобуса. 11 человек пострадали. ДТП произошло на одном из железнодорожных переездов. Причины происшествия выясняются.

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