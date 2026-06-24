32 человека погибли в результате мощного землетрясения в Венесуэле

В Венесуэле введен режим ЧП после разрушительного землетрясения. 32 человека погибли и около 700 получили ранения в результате землетрясения в Венесуэле, сообщают власти.

Серьезно повреждены и обрушены десятки зданий, даже целые районы городов. Толчки были такой силы, что в торговых центрах и магазинах обваливались потолки, людей заваливало прямо на парковках.

Жуткие кадры из венесуэльских аэропортов распространяются в Cети, где люди в панике пытаются выбежать на улицу, десятки человек пострадали от падения конструкций.

Толчков было несколько, они длились долго, рассказывают очевидцы. Большая часть венесуэльцев в этот момент находилась дома. В стране отмечали один из главных национальных праздников - обычно люди этот день проводят в кругу семьи. Землетрясение началось внезапно.

"Эти кадры из моей квартиры в Каракасе. Тут несколько минут назад случилось землетрясение - самое мощное из тех, что я переживал в Венесуэле. Вся посуда попадала. Соседи выбежали на улицу, в городе царит паника!" - рассказал очевидец.

"По ощущениям, было баллов 8. Несколько домов по соседству обрушились, это было по-настоящему страшно. Мы опасаемся повторных толчков, потому стоим на улице!" - поделился очевидец.