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32 департамента Франции объявили предпоследний уровень опасности из-за дождей

Во Франции объявлен предпоследний уровень опасности из-за мощных дождей. Стихийное бедствие ожидают в 32 департаментах страны. Накануне непогода накрыла город Ажен. Центральные улицы оказались под водой. Повреждены десятки автомобилей. О пострадавших пока не сообщается. Штормовой фронт идет на восток. Синоптики предупреждают об усилении непогоды на юге страны.

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