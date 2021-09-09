32 департамента Франции объявили предпоследний уровень опасности из-за дождей

Во Франции объявлен предпоследний уровень опасности из-за мощных дождей. Стихийное бедствие ожидают в 32 департаментах страны. Накануне непогода накрыла город Ажен. Центральные улицы оказались под водой. Повреждены десятки автомобилей. О пострадавших пока не сообщается. Штормовой фронт идет на восток. Синоптики предупреждают об усилении непогоды на юге страны.