33 тыс. сотрудников Mercedes-Benz вышли на протесты из-за сокращения расходов

Десятки тысяч сотрудников автоконцерна Mercedes-Benz протестуют из-за новой программы сокращения расходов. Участники вышли с барабанами, свистками и плакатами.

К акциям призвал профильный профсоюз, который обещает целую протестную волну, пока требования трудящихся не будут выполнены.

Протесты прошли в Берлине, Дюссельдорфе, Гамбурге, Бремене и других городах по всей стране. В них приняли участие 33 тыс. человек.

Сотрудники концерна справедливо опасаются за свое будущее. В июне Mercedes-Benz на фоне кризиса объявил об ужесточении мер экономии.

Протестующие недовольны задержками выплат премий и переработками. Следующая акция состоится 9 июля. Профсоюз планирует организовать автоколонну в Штутгарте.