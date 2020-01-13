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34,5 миллиона долларов выделят австралийские власти на восстановление дикой природы после лесных пожаров

34,5 миллиона долларов выделят австралийские власти на восстановление дикой природы после лесных пожаров

34,5 миллиона долларов выделят австралийские власти на восстановление дикой природы после лесных пожаров, охвативших страну. Об этом в «Твиттере» объявил казначей Австралии Джош Фрайденберг. По оценке университета Сиднея, за последние месяцы бушующие в стране пожары унесли жизни более миллиарда животных. Кроме того, выгорели миллионы гектаров земли. Популяция коал пострадала настолько сильно, что их могут занести в список видов, находящихся под угрозой уничтожения.

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