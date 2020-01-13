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34,5 миллиона долларов выделят австралийские власти на восстановление дикой природы после лесных пожаров
34,5 миллиона долларов выделят австралийские власти на восстановление дикой природы после лесных пожаров, охвативших страну. Об этом в «Твиттере» объявил казначей Австралии Джош Фрайденберг. По оценке университета Сиднея, за последние месяцы бушующие в стране пожары унесли жизни более миллиарда животных. Кроме того, выгорели миллионы гектаров земли. Популяция коал пострадала настолько сильно, что их могут занести в список видов, находящихся под угрозой уничтожения.
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