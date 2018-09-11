35 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии

Мощный взрыв бензовоза в Нигерии. Погибли 35 человек. Еще более ста пострадали. Большинство жертв - это люди, которые сбежались на место происшествия, чтобы посмотреть, что случилось. ЧП произошло возле заправочной станции в штате Насарава в центральной части страны. Причина взрыва выясняется.