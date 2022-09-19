35 мм над землей - в Китае успешно испытали машины-маглевы

В Ките успешно прошли испытания магнитолевитационной технологии, установленной в автомобиле, в ходе которых машина массой 2,8 тонны поднялась на высоту 35 мм и пролетела над дорогой. Об этом сообщают СМИ.

Для левитации была установлена конструкция с постоянными магнитами, а по дороге была проложена трасса, которая позволяет автомобилю левитировать.

Автомобиль, разработанный Юго-Западным университетом Цзяотун в Чэнду, был сильно модифицирован.

Профессор Дэн Зиганг заявил, что развитие транспортных средств на магнитной подвеске будет в центре внимания в ближайшие годы. Технология может помочь снизить потребление энергии и увеличить запас хода автомобилей в будущем.