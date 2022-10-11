360 человек на лодках попыталась пересечь Ла-Манш и потерпели крушение

Миграционный кризис продолжает оставаться одной из проблем разъединенной Европы. Очередная группа мигрантов - 360 человек - на лодках попыталась пересечь Ла-Манш и потерпела крушение. На этот раз людей удалось спасти. Большинство беженцев, которые следуют этим путем, - экономические мигранты из стран Ближнего Востока и беднейших государств Африки. Не прекращается поток мигрантов и из Сирии в Европу, они направляются из Турции через Балканы и далее на запад. Одна только Венгрия сообщает, что в этом году на ее территорию незаконно проникло около 200 тысяч беженцев.