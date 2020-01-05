Растет число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже. Погибших 36, среди них 14 женщин и 6 детей. Семьи строителей жили на стройплощадке. Поиск выживших, который шел двое суток, завершен. 23 человека были спасены. Их достали из-под обломков. Пара - владельцы площадки, нанявшие строительную бригаду, которая и возводила семиэтажное здание, задержана.