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Растет число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже

Растет число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже. Погибших 36, среди них 14 женщин и 6 детей. Семьи строителей жили на стройплощадке. Поиск выживших, который шел двое суток, завершен. 23 человека были спасены. Их достали из-под обломков. Пара - владельцы площадки, нанявшие строительную бригаду, которая и возводила семиэтажное здание, задержана.

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