386 раненых на Западном берегу реки Иордан

Продолжаются ожесточенные столкновения на Западном берегу реки Иордан между израильскими армейскими патрулями и палестинцами. Арабы осыпают солдат градом камней. Те в ответ применяют слезоточивый газ и нелетальное оружие. Только за минувшие сутки в столкновениях пострадали 386 палестинцев.

Причиной столкновений стали попытки палестинцев атаковать израильских поселенцев в Наблусе. Арабы считают эти земли исконно своими, но официальный Тель-Авив отказывается эвакуировать отсюда еврейские поселения. Шансов на примирение стало еще меньше с приходом недавно к власти нового израильского кабинета - премьер Лапид считается на родине "ястребом".

