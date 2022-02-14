Коллективный Запад продолжает нагнетать обстановку в регионе - уже 38 стран призвали своих граждан покинуть Украину. А страховые компании отменили действие полисов для самолетов, пролетающих над страной. "Это не помешало организовать до двадцати чартерных рейсов, которыми Украину спешно покидают местные олигархи и бизнесмены", - сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники. Чтобы обеспечить бесперебойность полетов, Кабинет министров Украины выделил 600 млн долларов для страхования воздушных судов. Международный аэропорт Борисполь пока работает в привычном режиме, однако авиакомпаниям рекомендовано избегать полетов над открытыми водами Черного моря с сегодняшнего дня по 19 февраля.