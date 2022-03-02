3 марта в районе Беловежской пущи ожидается второй раунд переговоров Москвы и Киева

В попытках нащупать хрупкий мир. Второй раунд переговоров Москвы и Киева запланирован в Беловежской пуще 3 марта. Белорусская сторона делает все возможное, чтобы встреча двух сторон прошла в спокойной обстановке. Известно, что представители Киева приедут завтра с утра. Ожидается, что делегации обсудят режим прекращения огня и условия окончания военной специальной операции России в Украине. С места событий передает корреспондент Алексей Волков (видео).