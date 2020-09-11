3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
3 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Украине
Печальный антирекорд установили в Украине. За прошедшие сутки там выявили более 3 тысяч новых случаев коронавируса. Это наибольший прирост с начала вспышки в стране. Общее число зараженных COVID-19 сейчас там достигает почти 149 тысяч.В связи с обострением эпидситуации,Украина вновь закрыла границы для иностранцев, в том числе и транзит.
Новые ограничения готовят во Франции
К очередным ограничительным мерам готовится и Франция. За прошедшие сутки там почти 10 тысяч новых случаев заражения.По этому поводу Совет обороны и безопасности Франции сегодня проведет заседание. Ранее Эммануэль Макрон подчеркивал,что жесткий карантин в стране вводиться не будет, так как это нанесет серьезный удари на без того хрупкую экономику.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов