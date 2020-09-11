3 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Украине

Печальный антирекорд установили в Украине. За прошедшие сутки там выявили более 3 тысяч новых случаев коронавируса. Это наибольший прирост с начала вспышки в стране. Общее число зараженных COVID-19 сейчас там достигает почти 149 тысяч.В связи с обострением эпидситуации,Украина вновь закрыла границы для иностранцев, в том числе и транзит.

К очередным ограничительным мерам готовится и Франция. За прошедшие сутки там почти 10 тысяч новых случаев заражения.По этому поводу Совет обороны и безопасности Франции сегодня проведет заседание. Ранее Эммануэль Макрон подчеркивал,что жесткий карантин в стране вводиться не будет, так как это нанесет серьезный удари на без того хрупкую экономику.