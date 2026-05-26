4,8 млн баррелей в сутки - темп сокращения запасов нефти побил все исторические рекорды

Мировой рынок нефти входит в критическую фазу: стремительное истощение запасов на фоне сохраняющейся блокады Ормузского пролива создает прямую угрозу возврата к историческим минимумам в течение ближайших недель.

По данным Международного энергетического агентства, только за март и апрель 2026 года мировые запасы нефти сократились на рекордные 246 млн баррелей - это самый быстрый темп истощения за всю историю наблюдений. Причиной стало практически полное закрытие пролива, через который в обычных условиях ежедневно проходило до 20 % мирового морского нефтяного трафика, а сейчас потери поставок из региона Персидского залива достигли 14,4 млн баррелей в сутки.

Правительства стран - членов МЭА оперативно высвободили из стратегических резервов порядка 400 млн баррелей, но этот "буфер", по оценке главы агентства Фатиха Бироля, рассчитан лишь до начала августа, тогда как коммерческие запасы тают вдвое быстрее, чем еще месяц назад.

По подсчетам UBS, без экстренных вливаний из резервов текущее нарушение поставок обернулось бы скачком цен до 123 долларов за баррель вместо нынешних 105 долларов, однако еще более тревожный сигнал подают аналитики JPMorgan и Morgan Stanley: с 1 марта по 25 апреля мировые запасы сокращались в среднем на 4,8 млн баррелей в сутки, что значительно превышает все предыдущие пиковые показатели квартального снижения.

В результате, как предупреждают эксперты JPMorgan, страны ОЭСР могут уже в июне войти в состояние "операционного стресса", то есть опуститься до минимального уровня, ниже которого трубопроводы, терминалы и хранилища уже не смогут функционировать должным образом, а к сентябрю достичь критической отметки.

В последние недели мая 2026 года администрация Дональда Трампа развернула комплексную кампанию давления на Иран, призванную вынудить Тегеран принять жесткие условия урегулирования и одновременно разблокировать Ормузский пролив. В военной плоскости американский президент неоднократно угрожал масштабными ударами, публично заявляя, что в середине мая он находился "всего в одном часе от того, чтобы отдать приказ о новой атаке", и лишь настоятельные просьбы союзников по Персидскому заливу, опасавшихся неизбежного ответа Ирана и обвала мирового рынка нефти, заставили его дать переговорам еще несколько дней.

При этом сам Трамп установил жесткие дедлайны для заключения сделки, а в социальных сетях выступил с ультиматумом: "Для Ирана часы тикают, им лучше поторопиться, быстро, иначе от них ничего не останется".