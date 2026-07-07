4 августа Латвия и Литва проведут учения по эвакуации

Латвия и Литва отрепетируют массовый побег из Даугавпилса. Спасатели двух стран запускают проект, чтобы отработать эвакуацию населения Латвии в случае чрезвычайной ситуации.

Практические учения состоятся 4 августа: будет смоделирована массовая эвакуация жителей из Даугавпилса в литовский Пасвалис.

Процесс максимально приблизят к условиям реальной чрезвычайной ситуации, с соблюдением всех этапов эвакуации и мер гражданской защиты.