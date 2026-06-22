40 эпизодов, 2 изнасилования, 4 года тюрьмы: что скрывали за стенами норвежского дворца

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Дикий скандал всколыхнул норвежское общество. Отпрыск кронпринцессы Мариус Борг Хейби наследил настолько, что даже положение не спасло. Окружной суд Осло вынес приговор - 4 года тюрьмы. Как он ездил за рулем под наркотиками, избивал и насиловал женщин, громил чужое имущество, угрожал расправой и связями, смотрите в "Понятной политике".

Мариус Борг Хейби оказался в центре внимания прессы в 2001 году, когда его мать Метте-Марит вышла замуж за наследника норвежского трона и стала принцессой. Являясь ребёнком от предыдущего брака, он не участвовал в линии престолонаследия, но воспитывался матерью и принцем Хоконом вместе с их законными детьми.

Хотя корона никогда и не светила Мариусу, но покровительство семьи было обеспечено в полной мере. В 2017 году он был задержан в первый раз за употребление кокаина на фестивале. Серьезных последствий удалось избежать после того как в качестве домашнего адреса он указал королевский дворец.

Уголовная история началась в августе 2024 года. Тогда в полицию поступило заявление девушки Хейби. Она утверждала, что сын кронпринцессы атаковал ее физически и психологически.

При этом пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга, а ее квартира была разгромлена. Норвежская пресса также опубликовала снимки с места происшествия. На них были видны сломанная люстра и нож, воткнутый в стену.

Я делюсь этим не потому, что хочу, чтобы меня жалели... Или чтобы все внимание было приковано ко мне... Такое уже случалось. И это нужно прекратить прямо сейчас. Юлиана Снеккестад, бывшая девушка Хейби

Скриншот публикации lenta.ru news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/979a441c-a062-4e83-b09c-e3d5541671a9/conversions/7b7d745e-a8f9-4ea3-becb-ba1dd3ad68df-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/979a441c-a062-4e83-b09c-e3d5541671a9/conversions/7b7d745e-a8f9-4ea3-becb-ba1dd3ad68df-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/979a441c-a062-4e83-b09c-e3d5541671a9/conversions/7b7d745e-a8f9-4ea3-becb-ba1dd3ad68df-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/979a441c-a062-4e83-b09c-e3d5541671a9/conversions/7b7d745e-a8f9-4ea3-becb-ba1dd3ad68df-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хейби даже попытался извиниться перед пострадавшей. Но спустя всего пару месяцев снова слетел с катушек. Его вновь арестовали 19 ноября 2024 года и предъявили уже более серьезные обвинения. Инкриминировали половой акт с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам не способным оказать сопротивление. На этот раз сын принцессы провел в тюрьме неделю и получил запрет приближаться к женщинам, которые заявили о насилии. В декабре того же года Хейби должен был пройти курс в реабилитационном центре для наркозависимых в Лондоне, однако вскоре сбежал оттуда.

В итоге ему предъявили столько обвинений, что можно сбиться со счета. Среди них четыре эпизода изнасилования, нападения, нарушения судебных запретов, а также преступления, связанные с наркотическими веществами и управлением автомобилем.

Изучение материалов на электронных носителях Мариуса привело к обвинениям по 40 пунктам. Следователи обнаружили фотографии и видео, которые полностью доказывали его вину.

Скриншот публикации интернет-портала "Московские новости" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4250f2d3-c62e-4064-bcb5-850054a6e85a/conversions/bcc7ebc8-919e-40a2-80a6-4d9b7661377b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4250f2d3-c62e-4064-bcb5-850054a6e85a/conversions/bcc7ebc8-919e-40a2-80a6-4d9b7661377b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4250f2d3-c62e-4064-bcb5-850054a6e85a/conversions/bcc7ebc8-919e-40a2-80a6-4d9b7661377b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4250f2d3-c62e-4064-bcb5-850054a6e85a/conversions/bcc7ebc8-919e-40a2-80a6-4d9b7661377b-xl-___webp_1920.webp 1920w

На суде разыгрывались настоящие театральные сцены. Матерый хулиган старательно изображал из себя жертву и, видимо, пытался разжалобить судей. "Невинный мальчик", коим его позиционировал адвокат, жалобно рыдал и рассказывал о невыносимой дворцовой жизни.

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По самым тяжким обвинениям (в изнасилованиях) Хейби, разумеется, шел в отказ. Мол, пострадавшие женщины сами согласились на отношения с ним. Однако жертвы - в деле фигурируют шесть пострадавших - утверждали, что Мариус опоил их наркотиками. Их показания подтвердились на видео, которое изъяли с мобильника нападавшего. Кроме того, бывшая девушка Мариуса обвинила его в том, что он ее неоднократно избивал и душил.

Слезы не помогли: Хейби признали виновным в двух эпизодах изнасилования, одно из которых произошло в подвале дома его отчима - будущего короля Норвегии, наследного принца Хокона. По двум другим аналогичным обвинениям его оправдали.

Йон Свердруп Эфьестад, судья:

"По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Обвинения касаются в общей сложности 40 преступлений, совершенных в период с 2018 по 2026 год. Дело касается, в частности, тяжких преступлений на сексуальной почве, насилия в близких отношениях, актов насилия, неоднократных нарушений запретительных судебных приказов, преступлений, связанных с наркотиками, и нарушений правил дорожного движения".