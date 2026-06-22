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40 эпизодов, 2 изнасилования, 4 года тюрьмы: что скрывали за стенами норвежского дворца
Дикий скандал всколыхнул норвежское общество. Отпрыск кронпринцессы Мариус Борг Хейби наследил настолько, что даже положение не спасло. Окружной суд Осло вынес приговор - 4 года тюрьмы. Как он ездил за рулем под наркотиками, избивал и насиловал женщин, громил чужое имущество, угрожал расправой и связями, смотрите в "Понятной политике".
Мариус Борг Хейби оказался в центре внимания прессы в 2001 году, когда его мать Метте-Марит вышла замуж за наследника норвежского трона и стала принцессой. Являясь ребёнком от предыдущего брака, он не участвовал в линии престолонаследия, но воспитывался матерью и принцем Хоконом вместе с их законными детьми.
Хотя корона никогда и не светила Мариусу, но покровительство семьи было обеспечено в полной мере. В 2017 году он был задержан в первый раз за употребление кокаина на фестивале. Серьезных последствий удалось избежать после того как в качестве домашнего адреса он указал королевский дворец.
Уголовная история началась в августе 2024 года. Тогда в полицию поступило заявление девушки Хейби. Она утверждала, что сын кронпринцессы атаковал ее физически и психологически.
При этом пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга, а ее квартира была разгромлена. Норвежская пресса также опубликовала снимки с места происшествия. На них были видны сломанная люстра и нож, воткнутый в стену.
Я делюсь этим не потому, что хочу, чтобы меня жалели... Или чтобы все внимание было приковано ко мне... Такое уже случалось. И это нужно прекратить прямо сейчас.
Хейби даже попытался извиниться перед пострадавшей. Но спустя всего пару месяцев снова слетел с катушек. Его вновь арестовали 19 ноября 2024 года и предъявили уже более серьезные обвинения. Инкриминировали половой акт с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам не способным оказать сопротивление. На этот раз сын принцессы провел в тюрьме неделю и получил запрет приближаться к женщинам, которые заявили о насилии. В декабре того же года Хейби должен был пройти курс в реабилитационном центре для наркозависимых в Лондоне, однако вскоре сбежал оттуда.
В итоге ему предъявили столько обвинений, что можно сбиться со счета. Среди них четыре эпизода изнасилования, нападения, нарушения судебных запретов, а также преступления, связанные с наркотическими веществами и управлением автомобилем.
Изучение материалов на электронных носителях Мариуса привело к обвинениям по 40 пунктам. Следователи обнаружили фотографии и видео, которые полностью доказывали его вину.
На суде разыгрывались настоящие театральные сцены. Матерый хулиган старательно изображал из себя жертву и, видимо, пытался разжалобить судей. "Невинный мальчик", коим его позиционировал адвокат, жалобно рыдал и рассказывал о невыносимой дворцовой жизни.
По самым тяжким обвинениям (в изнасилованиях) Хейби, разумеется, шел в отказ. Мол, пострадавшие женщины сами согласились на отношения с ним. Однако жертвы - в деле фигурируют шесть пострадавших - утверждали, что Мариус опоил их наркотиками. Их показания подтвердились на видео, которое изъяли с мобильника нападавшего. Кроме того, бывшая девушка Мариуса обвинила его в том, что он ее неоднократно избивал и душил.
Слезы не помогли: Хейби признали виновным в двух эпизодах изнасилования, одно из которых произошло в подвале дома его отчима - будущего короля Норвегии, наследного принца Хокона. По двум другим аналогичным обвинениям его оправдали.
Йон Свердруп Эфьестад, судья:
"По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Обвинения касаются в общей сложности 40 преступлений, совершенных в период с 2018 по 2026 год. Дело касается, в частности, тяжких преступлений на сексуальной почве, насилия в близких отношениях, актов насилия, неоднократных нарушений запретительных судебных приказов, преступлений, связанных с наркотиками, и нарушений правил дорожного движения".
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