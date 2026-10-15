Более 40 % латвийских школьников имеют проблемы с чтением

Система образования Латвии установила абсолютный антирекорд за всю историю участия в международных исследованиях.

Последние тесты показали критическое падение грамотности: более 40 % школьников не смогли преодолеть минимальный порог понимания текста. Фактически каждый 4-й подросток после 9 лет учебы не способен осмыслить прочитанное.

Такое глубокое падение результатов зафиксировано впервые среди 50 развитых государств мира. Профильные специалисты связывают образовательный крах с острым кадровым голодом в школах, а также с последствиями жестких и поспешных реформ Министерства образования по полному переводу обучения на латышский язык.