40 % поляков выступили против вступления Украины в ЕС
Автор:Редакция news.by
В Польше зафиксирован беспрецедентный взлет антиукраинских настроений. Рекордное число граждан республики теперь выступает категорически против принятия Украины в Европейский союз - 40 %.
Падение сразу на 15 пунктов - это самый мощный сдвиг, констатируют специалисты варшавского Центра исследований общественного мнения.
Идею скорейшего вступления Киева в состав содружества сегодня поддерживают всего 9 % респондентов.
Польское общество стремительно трезвеет и больше не желает оплачивать чужие амбиции за собственный счет. Иллюзии былого братства окончательно разбились о суровую экономическую реальность.