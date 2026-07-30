В Польше зафиксирован беспрецедентный взлет антиукраинских настроений. Рекордное число граждан республики теперь выступает категорически против принятия Украины в Европейский союз - 40 %.

Падение сразу на 15 пунктов - это самый мощный сдвиг, констатируют специалисты варшавского Центра исследований общественного мнения.

Идею скорейшего вступления Киева в состав содружества сегодня поддерживают всего 9 % респондентов.

Польское общество стремительно трезвеет и больше не желает оплачивать чужие амбиции за собственный счет. Иллюзии былого братства окончательно разбились о суровую экономическую реальность.