40 % территории ЕС охвачено засухой, гибнет урожай, фермеры убивают скот

Климатическая катастрофа в Европе к середине августа достигла пика. Около 40 % территории Евросоюза охвачено сильнейшей засухой. Энергетическая система парализована. 15 августа стало известно о полной остановке единственной АЭС в Румынии из-за обмеления Дуная, а французские атомные реакторы снизили мощность до минимума. Параллельно континент уничтожают природные пожары. В Испании огонь выжег рекордные 185 тыс. га лесов. Экстренные службы эвакуируют тысячи людей в Германии и Хорватии.

Ущерб от засухи в Евросоюзе уже превысил колоссальные 30 млрд евро. Половина этой суммы приходится на Францию, где урожай кукурузы рухнул до 40-летнего минимума. В Испании валовой сбор зерна сократился почти на четверть. На юге Германии ситуация и вовсе критическая. Из-за выжженной земли фермеры готовятся к нулевым сборам картофеля и свеклы. Пастбища уничтожены, кормить скот нечем, из-за чего аграрии вынуждены массово пускать его на убой. Эксперты открыто прогнозируют резкий дефицит продуктов и рекордные цены в европейских магазинах.