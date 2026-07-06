400 человек устроили хаос на побережье Калифорнии в День независимости США

Празднование Дня независимости США - в калифорнийском курортном городе Ньюпорт-Бич обернулось уличными беспорядками и массовыми арестами.

По данным полиции, задержаны более 400 человек, устроивших на побережье настоящий хаос. Неуправляемая толпа перекрывала дороги, крушила инфраструктуру, грабила супермаркеты, устраивала массовые драки и запускала салюты прямо в людей, в том числе в стражей порядка. Один правоохранитель получил травмы.

Для подавления бунта властям пришлось задействовать конную полицию. При этом многие задержанные оказались несовершеннолетними и приезжими из других регионов.