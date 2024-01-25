400 американцев погибли в ходе конфликта в Украине, заявляет экс-советник главы Пентагона

По меньшей мере 400 американцев были убиты в ходе конфликта в Украине, заявляет бывший советникминистра обороны в администрации США Дональда Трампа полковникв отставке ДугласМакгрегор. Его заявление цитирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.



Макгрегор на своей странице в социальной сети написал: "Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, независимо от того, были ли они контрактниками или в форме. Наша администрация этого не скажет".