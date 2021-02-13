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400 фур застряли на французской трассе

Снежная зима сковала и Францию. В 28 департаментах объявлено предупреждение об опасных погодныхусловиях, в особенности для водителей. В ледяную ловушку попалипочти 400 фур. Грузовики были вынуждены прекратить движение из-за опасности,вызванной обледенением и сугробами на дорогах. Водители уже полдня мерзнутв кабинах, ожидая разрешения на дальнейшее следование по маршруту.

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