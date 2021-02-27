400 заключенных сбежали из тюрьмы на Гаити

Один из самых массовых в истории страны побегов совершили заключенные на Гаити. В результате тюремного бунта на северо-востоке Порт-о-Пренса сбежали почти 400 человек, 25 были убиты, среди них - начальник тюрьмы. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жителей просят оставаться дома. Поиски беглецов ведутся повсюду. Несколько десятков уже удалось арестовать.



