ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

40 человек погибли из-за оползней в Бразилии

На юго-востоке Бразилии растет число жертв штормов и оползней. По данным на сегодняшний день, погибли 40 человек. Еще более 40 пропали без вести. В муниципалитете Гуаружа за сутки выпало свыше месячной нормы осадков. Потоки воды смывали автомобили. Затоплены десятки дорог и жилых домов. Нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Более 5 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все