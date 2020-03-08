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40 человек погибли из-за оползней в Бразилии
На юго-востоке Бразилии растет число жертв штормов и оползней. По данным на сегодняшний день, погибли 40 человек. Еще более 40 пропали без вести. В муниципалитете Гуаружа за сутки выпало свыше месячной нормы осадков. Потоки воды смывали автомобили. Затоплены десятки дорог и жилых домов. Нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Более 5 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
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