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40 человек погибли в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле"

40 человек погибли в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле"

40 человек погибли и свыше 100 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле", сообщает БЕЛТА со ссылкой на 112.

Ранее сегодня стало известно, что стрельба произошла в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы. В здании начался пожар.

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