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40 человек стали жертвами прорыва дамбы в Кении
По меньшей мере 40 человек погибли, более 100 госпитализированы, есть пропавшие без вести из-за прорыва дамбы в городе Найваша к северу от столицы Кении - Найроби, сообщает БЕЛТА.
"На данный момент мы обнаружили 40 тел, но многие остаются погребенными под слоем грязи", - сообщил начальник полиции города Найваша Стивен Кируи. Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается в районе Май-Махиу, примерно в 60 км к северу от Найроби, и число жертв, по его словам, может возрасти, так как многие люди остаются пропавшими без вести.
Национальное управление автомобильных дорог Кении сообщило, что в результате инцидента была перекрыта основная дорога, ведущая из Найроби в Май-Махиу, после того как там оказалось большое скопление камней, грязи и бревен.
Метеорологический департамент прогнозирует продолжение осадков, при этом ожидается, что в более чем 40 округах в ближайшие дни пройдут сильные дожди.
Разрушительные наводнения усугубляют гуманитарный кризис в стране после наводнения Эль-Ниньо в конце 2023 года, в результате которого по меньшей мере 178 человек погибли, 242 получили ранения и тысячи были вынуждены покинуть свои дома.
Фото: БЕЛТА
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