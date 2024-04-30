40 человек стали жертвами прорыва дамбы в Кении

По меньшей мере 40 человек погибли, более 100 госпитализированы, есть пропавшие без вести из-за прорыва дамбы в городе Найваша к северу от столицы Кении - Найроби, сообщает БЕЛТА.

"На данный момент мы обнаружили 40 тел, но многие остаются погребенными под слоем грязи", - сообщил начальник полиции города Найваша Стивен Кируи. Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается в районе Май-Махиу, примерно в 60 км к северу от Найроби, и число жертв, по его словам, может возрасти, так как многие люди остаются пропавшими без вести.

Национальное управление автомобильных дорог Кении сообщило, что в результате инцидента была перекрыта основная дорога, ведущая из Найроби в Май-Махиу, после того как там оказалось большое скопление камней, грязи и бревен.

Метеорологический департамент прогнозирует продолжение осадков, при этом ожидается, что в более чем 40 округах в ближайшие дни пройдут сильные дожди.

Разрушительные наводнения усугубляют гуманитарный кризис в стране после наводнения Эль-Ниньо в конце 2023 года, в результате которого по меньшей мере 178 человек погибли, 242 получили ранения и тысячи были вынуждены покинуть свои дома.