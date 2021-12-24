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40 машин столкнулись в США из-за ледяного дождя

Непогода привела к масштабной аварии в американском штате Висконсин. Из-за ледяного дождя и гололеда на одной из главных автомагистралей столкнулись более 40 машин. Никто серьезно не пострадал, но власти были вынуждены закрыть движение в обе стороны.


Ледяной дождь - причина массового ДТП в Германии

Похожее ДТП с участием около полусотни автомобилей произошло и в немецкой Баварии. Там также выпал ледяной дождь. Дорога была настолько скользкой, что даже полиция с трудом добралась до места аварии.

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