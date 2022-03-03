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40 тысяч лайков за фейк с якобы украинскими солдатами, прощающимися с родными
Фейки о происходящем в Украине расходятся по всему медиапространству, и, к сожалению, не все понимают, что эффектные фото или видео - недостоверная информация. Развернута настоящая информационная атака.
Очередной эмоциональный пост о том, как "украинские военные прощаются со своими семьями", собрал почти 40 тысяч гневных лайков, 3,5 тысячи комментариев и десятки тысяч перепостов. Но кто из этих тысяч зрителей и комментаторов знает, что на фото американские солдаты совсем другой военной кампании и другого периода? Почему у солдат американская форма и шевроны - автора не интересует.
Очередной пример лжи и манипуляций. Yahoo News выкладывает фоторепортаж о результатах "российских ракетных ударов". Значительная часть фото из Ясиноватой и Горловки. Причем в исходных фото у Reuters хотя бы указывают, что эти города "подконтрольны сепаратистам": так, видимо, принято на Западе называть население Донецкой и Луганской областей. Но здесь хотя бы можно сделать вывод, кто стрелял. Однако Yahoo эту неудобную подробность просто опускает и пишет: вот результаты обстрелов "украинского города Ясиноватая". Никакого же вранья? Просто не надо указывать читателям, кто стрелял, и нет проблем.
После появления кадров обстрела украинской береговой обороной грузового судна в порту (и это, кстати, оказался не российский корабль, а судно под флагом Бангладеш) украинские фейкометатели "подбили" еще и "российский десантный корабль возле Одессы". Правда, на их фото американский универсальный десантный корабль в порту Сан-Диего. Интересно, как на такой дешевый вброс отреагируют американские военные? Флот США немедленно должен дать ответ Украине!
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