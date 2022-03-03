40 тысяч лайков за фейк с якобы украинскими солдатами, прощающимися с родными

Фейки о происходящем в Украине расходятся по всему медиапространству, и, к сожалению, не все понимают, что эффектные фото или видео - недостоверная информация. Развернута настоящая информационная атака.

Очередной эмоциональный пост о том, как "украинские военные прощаются со своими семьями", собрал почти 40 тысяч гневных лайков, 3,5 тысячи комментариев и десятки тысяч перепостов. Но кто из этих тысяч зрителей и комментаторов знает, что на фото американские солдаты совсем другой военной кампании и другого периода? Почему у солдат американская форма и шевроны - автора не интересует.

Очередной пример лжи и манипуляций. Yahoo News выкладывает фоторепортаж о результатах "российских ракетных ударов". Значительная часть фото из Ясиноватой и Горловки. Причем в исходных фото у Reuters хотя бы указывают, что эти города "подконтрольны сепаратистам": так, видимо, принято на Западе называть население Донецкой и Луганской областей. Но здесь хотя бы можно сделать вывод, кто стрелял. Однако Yahoo эту неудобную подробность просто опускает и пишет: вот результаты обстрелов "украинского города Ясиноватая". Никакого же вранья? Просто не надо указывать читателям, кто стрелял, и нет проблем.