419 млн номеров пользователей соцсети выложили в интернет

В интернете обнаружили базу данных с сотнями миллионов телефонных номеров пользователей Facebook. В базу, которая расположена на незащищенном сервере, попали данные 133 миллионов американцев, 18 миллионов британцев и 50 миллионов вьетнамцев. В открытом доступе, кроме номеров, оказались также ID-профили пользователей. Информация могла облегчить отправку спама владельцам телефонов и учетных записей. Впрочем, в самой соцсети утверждают, что на сервере содержатся устаревшие данные. Предполагается, что они собирались с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле прошлого года.