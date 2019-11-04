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427 пар в Санто-Доминго танцевали доминиканский танец

Танцуют все! 427 пар в воскресенье в Санто-Доминго танцевали меренге - традиционный доминиканский танец под музыку, которая сочетает зажигательные афро-карибские и латиноамериканские ритмы.

Событие будет зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд был установлен в России в 2013 году. 330 пар в Хабаровске синхронно станцевали веселый танец меренге.

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