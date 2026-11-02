43 % молодежи за Die Linke: немцы не верят Мерцу и теперь голосуют за левых и правых радикалов

Европа переживает кризис госуправления. У партийного мейнстрима настали кошмарные времена. Их уже называют банкротством традиционной европейской политики.

В Берлине левые выигрывают выборы. А вторым по величине городом Австрии уже несколько лет управляет мэр-коммунистка, как и в Нью-Йорке. Старые партии, которые десятилетиями делили власть, теряют избирателей. Их забирают те, кого еще вчера называли маргиналами: радикальные левые, радикальные правые, протестные новички.

Рассмотрим пример Германии. Это страна, где слово "коммунизм" болезненно вдвойне из-за ГДР и Берлинской стены. И именно в Берлине 20 сентября 2026 года случилось то, чего не ждал никто.

25,7 % - почти вдвое больше прежнего. А среди молодежи цифра еще поразительнее: там левые взяли почти половину - 43 %.

В один и тот же день молодые избиратели в столице массово глосовали за левых, а в восточной земле Мекленбург-Передняя Померания - за правую "Альтернативу для Германии". Две противоположные партии, но один и тот же мотив: голосовать не за тех, кто правил. Христианские демократы канцлера Фридриха Мерца и социал-демократы, руководившие Германией почти всю ее послевоенную историю, у молодежи в обоих случаях проигрывают.

На чем выиграли левые в Берлине? На квартплате. Аренда в Берлине за 10 лет выросла в разы. Die Linke пообещала ее заморозить и обуздать крупных владельцев жилья. Этого оказалось достаточно.

Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"В Германии сейчас очень тяжелый экономический кризис и, естественно, виной тому неумелые и нелепые действия правительства. Поэтому не стоит удивляться, что падение благосостояния граждан напрямую сказывается на поддержке правящего канцлера".

Про успех "Альтернативы для Германии" уже говорили неоднократно. За 13 лет партия прошла путь от маргиналов до лидера политической повестки.

Немецкая экономика таких дыр в этом веке еще не видала. Инфляционный шок терзает кошельки граждан и бизнеса, каждые 20 мин появляется одна фирма-банкрот, госдолг растет на 6,3 тыс. евро в секунду.

87 % немцев считают правительство ФРГ беспомощным. Согласно свежему опросу Forsa, почти 9 из 10 немцев сомневаются в способности Берлина справиться с накопившимися проблемами. Рост цен тревожит 84 % опрошенных, система образования - 79 %, повышение налогов и ухудшение медицины - 77 %. В кабинет Мерца уже не верят даже свои: опасения разделяют 60 % сторонников ХДС/ХСС и 76 % - СДПГ.

Почему рассыпаются рейтинги классических партий в Европе. Дефолт доверия и кризис госуправления. Как аутсайдеры становятся фаворитами и кого обвиняют в предательстве избирателей. Куда заведет Европу увлечение популизмом? И насколько способен раскачаться политический маятник? Об этом смотрите в "Понятной политике".