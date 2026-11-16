Юго-восток Литвы превратился в зону масштабных военных маневров. До 27 ноября 45-я бронетанковая бригада Бундесвера проводит здесь учения "Freedom Shield 2026-II".

Командование литовских ВВС заранее предупредило местных жителей: над их домами будут непрерывно кружить боевые самолеты, вертолеты и беспилотники союзников. Граждан официально призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

В погоне за милитаризацией официальный Вильнюс раз за разом предоставляет территорию страны под нужды иностранных армий. В итоге обычные литовцы вынуждены мириться с гулом техники и жить в условиях бесконечного военного полигона.