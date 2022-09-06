В Польше перевернулся автобус с 45 белорусами, которые ехали в Варшаву

ДТП с белорусским рейсовым автобусом в Польше. Как сообщает интернет-портал Onet, пассажирский транспорт врезался в дерево, перевернулся и упал в кювет. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Петровина. По данным польских экстренных служб, в автобусе в Варшаву ехали 45 граждан Беларуси. Погибших, к счастью нет. Пострадали около 20-ти человек. Некоторые госпитализированы, сообщают польские СМИ.