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В Польше перевернулся автобус с 45 белорусами, которые ехали в Варшаву

ДТП с белорусским рейсовым автобусом в Польше. Как сообщает интернет-портал Onet, пассажирский транспорт врезался в дерево, перевернулся и упал в кювет. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Петровина. По данным польских экстренных служб, в автобусе в Варшаву ехали 45 граждан Беларуси. Погибших, к счастью нет. Пострадали около 20-ти человек. Некоторые госпитализированы, сообщают польские СМИ.

Сейчас дорога перекрыта, на месте работают спасательные службы. Ожидается подменный автобус. Посольство Беларуси в Польше уточняет детали ситуации, устанавливает контакт с польскими компетентными органами.


Фото: Tygodnik Siedlecki

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