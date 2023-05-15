45 % поляков считают, что членство в ЕС угрожает суверенитету страны

Впервые в польской истории число евроскептиков превысило количество оптимистов. 45 % граждан полагают, что членство в Евросоюзе угрожает суверенитету страны. Несогласных с этим 44 %.

Этот опрос стал свидетельством перемен в местном общественном мнении. Социологи полагают, что свою роль здесь сыграл экономический кризис в ЕС, который разрушил миф о всеобщем европейском процветании.

Брюссель последнее время вел с Варшавой сразу несколько дипломатических войн. От поляков требовали закрытия угольных шахт, их обвиняли в разрушении демократической государственности, угрожали лишением евросубсидий.