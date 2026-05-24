46 градусов в тени: аномальная жара зафиксирована на юге Индии
Автор:Редакция news.by
Индия страдает от изнурительной жары. На юге страны жертвами тепловых ударов стали уже 16 человек.
Столбики термометров стремительно преодолели отметку в +46 градусов. Власти экстренно разворачивают пункты раздачи питьевой воды.
Медицинские службы настоятельно призывают население, особенно беременных и детей, полностью исключить нахождение на улице в дневные часы, экстремальные температуры продолжат расти и могут подняться к концу недели до 48 градусов в тени.