46-му президенту предстоит справиться с политическим, экономическим и социальным кризисом

Нынешняя инаугурация наверняка запомнится как одна из самых необычных в американской истории: раскол в обществе достиг такого накала, что в стране всерьез говорят об угрозе гражданской войны. 46-му президенту предстоит совершить поистине чудо - справиться с политическим, экономическим и социальным кризисом.

С каким багажом приветствует Америка нового президента - расскажем в нашем сюжете. Рассказывает Олег Романов.





Инаугурация 46-го Президента Соединенных Штатов во многих отношениях оказалась совершенно уникальной

Впервые всеми американскими СМИ это событие именуется именно "инаугурацией Байдена и Харрис" - просто никогда прежде вице-президенту не была уготована столь значительная роль в тандеме. Новый глава государства обнаруживает простительную для 78-летнего человека физическую и интеллектуальную слабость: многие уверены, что Камала Харрис будет подменять лидера страны регулярно и даже, возможно, завершит каденцию в статусе первого лица. Это многих тревожит: от главы государства потребуются недюжинные силы, чтобы справиться с громадьем американских проблем - Байден в большой политике давно, а Харрис только-только в нее пришла.

Барбара Перри, директор Центра изучения политики в университете Вирджинии:

"Джо Байдену предстоит колоссальный труд, сложность которого серьезно недооценивают. Нынешняя ситуация сочетает в себе проблемы, которые существовали в 1861-м и в 1933-м. Линкольн столкнулся с выходом ряда штатов из состава союза, а Франклин Рузвельт оказался перед лицом экономического коллапса и глобальной депрессии".



Столица после 6 января все больше напоминает осажденный лагерь - журналисты все чаще именуют город "крепостью Вашингтон"

Штурм Капитолия

, но явно чрезмерные меры безопасности.

: скоростные магистрали, ведущие в столицу, предлагали водителям отказаться от посещения Вашингтона. Центр города разбит на секторы: в красный имеют доступ лишь машины со спецпропусками, зеленый контролируется Нацгвардией и армейскими подразделениями. В город стянуты 25 тысяч нацгвардейцев и армейские подразделения. Нервы у всех на взводе: в понедельник была объявлена частичная эвакуация Капитолия из-за того лишь, что под мостом неподалеку загорелось тряпье бездомного. В столицах практически всех 50 штатов введено чрезвычайное положение разной степени строгости из-за того, что ФБР обещало местным властям выступления экстремистов. На охрану правительственных зданий направлены 66 тысяч военных - однажды обжегшись на Капитолии, решили перестраховаться.

Алекс Виллануэва, шериф округа Лос-Анджелес:

"Столкнувшись на прошлой неделе с вопиющим актом терроризма в Капитолии, мы допускаем, что случиться может все, что угодно. Как принято говорить, мы ждем лучшего, но готовимся к худшему. События 6 января в Капитолии отпечатаются в нашей памяти навсегда!".



Правительство свое Байден формирует по-настоящему толерантное

Заметных конфликтов, впрочем, не было - только в Нью-Йорке вчера и позавчера "антифа" схлестнулись с полицией: десятки участников беспорядков задержаны, есть пострадавшие блюстители порядка, но конфликт быстро локализовали. В Вашингтоне самым серьезным инцидентом стала мимолетная стычка активистов BLM с ультраправыми. Неподалеку от Капитолия есть ресторан "Комет", где, как уверены конспирологи, власть имущие устраивают преступные оргии с детьми: полиция чудом спасла заведение общепита от погрома. Для подозрений у конспирологов есть некоторые основания.

: транспортом будет заведовать гомосексуалист, здравоохранением - трансгендер. Причем акцент делается на том, что это - именно представители меньшинств, а не профессионалы экстра-класса. Скажем, будущего министра здравоохранения Рейчел Левин, который или, вернее, которая возглавляла медслужбу штата Пенсильвания, обвиняют в потворстве коронавирусу. В самом начале пандемии Левин распорядилась помещать больных COVID в дома престарелых - и, разумеется, смертность немедленно ощутимо выросла. Свою мать из пансионата будущий министр, между прочим, вывезла. Но пока даже политиков в столице немного: вымерший Вашингтон не похож на город, где готовится бунт. Тем не менее, ФБР тщательно изучило личные дела всех занятых в охране нацгвардейцев. Эти люди по преимуществу белые: кто-то подсчитал, что из них 70% голосовали за Трампа и только 20 - за Байдена. По причине неблагонадежности от несения службы в Вашингтоне отстранены 12 человек — инаугурация должна пройти без сучка и задоринки.

Мэтт Дэлек, профессор истории Университета Джорджа Вашингтона:

"Сейчас все выглядит так, словно Трамп нон-стоп сеет вокруг себя хаос. И меры безопасности вполне оправданы: проведенная мирно инаугурация должна стать знаком, что сползание страны в гражданскую войну остановлено".



Место проведения отгорожено 3,5-метровой стеной, которая оплетена колючей проволокой