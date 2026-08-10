47 % немцев рассматривают кандидатуру Меркель на высший пост

В 2027 году президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер покинет свой пост. И из соцопросов следует, что немцы считают бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель самым подходящим человеком для того, чтобы занять номинально высшую должность в стране.

Президент исполняет сугубо церемониальные функции, что не мешает ему быть весьма влиятельной фигурой.

Впрочем, от граждан в этом вопросе мало что зависит: президента избирают сообща Бундестаг и региональные парламенты. Но к их мнению могут прислушаться как депутаты, так и сама Меркель.

Она пользуется среди граждан максимальным доверием, ее готовы видеть президентом 47 % немцев. К тому же, на пенсии она уже 6 лет и формально совершенно непричастна к кризису, который все сильнее дает о себе знать в Германии.

Фото: РИА Новости