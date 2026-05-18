47 % жителей Эстонии заявили об ухудшении финансового положения

Вопреки позитивным отчетам властей, финансовое положение жителей Эстонии стремительно ухудшается. Согласно данным опроса, 47 % жителей страны считают: за год их финансовое благополучие ухудшилось, причем у 22 % – ощутимо.

При этом официальная статистика рапортует о росте средней зарплаты на 5,6 % - до 2092 евро, что формально опережает инфляцию. Однако в реальности плюса эстонцы не чувствуют: вся прибавка полностью уходит на покрытие резко выросших повседневных расходов.

Ситуацию усугубляет тяжелый кризис на рынке труда: безработица среди молодежи бьет 15-летний рекорд. Ее общий уровень превысил 7 %, а среди молодых людей из-за затяжного спада в секторе услуг этот показатель подскочил почти до 23 %. 

