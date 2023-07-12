47 % поляков против одновременного вступления Украины в НАТО и ЕС

В Польше опубликовали данные опроса, согласно которому 47 % граждан против одновременного вступления Украины в НАТО и ЕС. Еще 40 % готовы с принятием согласиться, но только в отдаленном будущем.

Авторы опроса отмечают: с точки зрения поляков, украинцы слишком отличаются от европейцев мировоззрением, "их менталитет препятствует быстрой интеграции". Приблизительно того же мнения придерживаются немцы. Среди них и вовсе лишь 20 % хотели бы немедленного вступления Украины в НАТО.