$4,4 за галлон - мартовский рекорд цен на топливо побит в США

Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон. Рекордный рост цен на бензин связывают с высокой стоимостью нефти. Она торгуется выше ста долларов за баррель. В конце марта президент Байден обещал, что Вашингтон будет ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на топливо. На фоне выделения нового пакета военной помощи Украине, похоже, обещание не работает.