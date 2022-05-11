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$4,4 за галлон - мартовский рекорд цен на топливо побит в США
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон. Рекордный рост цен на бензин связывают с высокой стоимостью нефти. Она торгуется выше ста долларов за баррель. В конце марта президент Байден обещал, что Вашингтон будет ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на топливо. На фоне выделения нового пакета военной помощи Украине, похоже, обещание не работает.
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